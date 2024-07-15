Культура

Получить предсказание от «вещей птицы» смогут псковичи в парке Строителей

Поиграть в «Псковское домино», принять участие в создании арт-панно «Псковский берег», подобрать пару рыбам, зверям, деревьям и даже ягодам, узнать, «куда убежали трамваи» и получить возможность подарить любимому городу самодельное сердце в технике оригами смогут псковичи в парке Строителей на берегу Псковы в эту субботу, 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В рамках фестиваля «Город семейного счастья» с 12:00 до 18:00 будет работать интерактивная библиотечная площадка, посвящённая празднованию дней Пскова.

Вместе с сотрудниками городских библиотек Пскова гуляющие смогут поучаствовать в краеведческих викторинах с призами, поразгадывать кроссворды, будут складывать пазлы, раскручивать волчок, играть в лото и мастерить.

Библиотекари приготовили для детей и взрослых настольные и подвижные эколого-краеведческие игры, а также военно-историческую игру «Как форсировали реку: Псков 23 июля 1944 года», разработанную на основе реальных событий.

Все желающие, кроме того, смогут получить предсказание от «вещей птицы» в виде волшебного пера, если с успехом пройдут все придуманные библиотекарями испытания.