Культура

Гости «Михайловского» услышат о поэте, благодаря которому Пушкин «стал писать круче»

На премьеру программы «Тебе певцу, тебе герою...» завтра, 27 июля, приглашает своих гостей Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту литературно-поэтическую композицию в день 240-летия Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина — подготовил и проведёт актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов.

Портреты Алексея Вульфа и Дениса Давыдова на полях рукописи Пушкина

Фигура Дениса Давыдова — участника наполеоновских войн, основателя партизанского движения в России в 1812 году и при этом яркого поэта, члена литературного общества «Арзамас» — всегда привлекала Пушкина. Их знакомство состоялось зимой 1818/1819 годов в Петербурге. «Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать круче и приноравливаться к оборотам моим, что потом вошло ему в привычку, — много лет спустя, 29 января 1830 года, писал Давыдов Вяземскому о Пушкине. — Это комплимент и почти насмешка, но самолюбие всякий комплимент, всякую насмешку принимает за истину. Ты знаешь, что я не цеховой стихотворец и не весьма ценю успехи мои, но при всём том слова эти отозвались во мне и по сие время меня радуют».

Приятели переписывались: сохранилось два черновых письма Пушкина к Давыдову и 14 писем Давыдова к Пушкину. Из них явствует, что Александр Пушкин, в частности, живо интересовался знакомством Давыдова с Вальтером Скоттом, обсуждал с ним журнальные дела. Любопытен и фрагмент из письма Давыдова Пушкину от 4 апреля 1830 года: «Помилуй! Что за диявольская память? — бог знает когда-то на лету я рассказал тебе ответ мой М. А. Нарышкиной насчёт les suivantes qui sont plus fraîches (камеристок, которые свежее — ред.), a ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений "Пиковой дамы“. Вообрази моё удивление, а ещё более восхищение моё жить в памяти твоей, в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда моего единственного, родного душе моей поэта! Право, у меня сердце облилось радостию, как при получении записки от любимой женщины».

Пушкин посвятил Денису Давыдову несколько стихотворений, в числе которых «Наездники» (1816), «Певец-гусар, ты пел биваки» (1821), «Недавно я в часы свободы» (1822). В позднем, «Тебе певцу, тебе герою...» (1836), он называет поэта-воина своим парнасским отцом и командиром. А на полях рукописи «Евгения Онегина в 1825 году рисует его портрет.

На поэтической прогулке в мемориальной усадьбе «Михайловское», особо подчеркнули в музее, Михаил Драгунов будет говорить со своими слушателями не только о двух поэтах, но и о других героях Отечественной войны 1812 года, в том числе предках и друзьях Пушкина, избравших воинское поприще», но более — о подлинной любви к родине, о служении ей.

Напомним, что программа «Тебе певцу, тебе герою...» лишь одна из многих арт-экскурсий, которые актёр подготовил и проводит в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Так, в этом месяце любители поэтических прогулок уже могли побывать на программах «Онегин жил анахоретом…» (о жизни Пушкина в ссылке, о характерах людей и бытовых подробностях, окружавших его), «Я помню чудное мгновенье…» (об Анне Керн и тригорских соседках поэта), «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (к годовщине освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году). Завершит июльский цикл выступлений Михаила Драгунова в Пушкинском заповеднике арт-экскурсия «Под сенью дедовских лесов...» — литературно-поэтическая программа, посвящённая Ганнибалам. Она пройдёт в воскресенье, 28 июля, в мемориальной усадьбе «Петровское».