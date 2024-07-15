Культура

Отыскать ключ от сердца города предлагают псковичам 27 июля

Квест по мотивам событий XVII века пройдет на территории Псковского кремля 27 июля в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Конец XVII века. Есть указ Петра Алексеевича – нужно кремлевские стены и башни восстановить. Но случилась беда. В Приказную палату проникли воры и унесли ключ от города. Как только стрельцы узнали о пропаже, все входы и выходы в кремле перекрыли. Ключ вынести воры так и не успели. И воевода призывает всех верных горожан помочь в расследовании. Всех энтузиастов поделят на десятни, и начнется розыск. Сыщикам придется миновать разные препятствия, справиться с загадками. Но нужно быть осторожными ведь стража стала бдительнее и даже стража может учинить допрос! А десятню, что первой сыщет ключ, отблагодарят и почетом одарят», - рассказали в музее.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Кремль, 4. Справки по телефону +7(811)272-45-74.