Культура

«Здесь даже дожди прекрасны»: в Пушкинском Заповеднике открыли выставку работ студентов-«репинцев»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 27 июля, открыли традиционную выставку «Первое впечатление» по итогам ежегодной практики студентов, завершивших первый курс Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Софья Уварова. Усадьба в Михайловском. Репродукция предоставлена Пушкинским Заповедником.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском музее-заповеднике, будущие художники — 15 графиков и 28 живописцев — под руководством своих наставников отобрали для экспозиции нынешнего года 60 графических листов и 92 холста, выполненные во всех основных жанрах. Это пейзажи, архитектурные пейзажи, интерьеры, натюрморты, портреты, жанровые картины на самые разнообразные сюжеты, вплоть до сделанных под впечатлением от музейных купальских гуляний в деревне Бугрово. Художники запечатлели Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского Заповедника и их окрестности, во множестве вариантов — живописный «Дом Довлатова», туристов и местных жителей, детей и священнослужителей. В поле их внимания попали даже музейные лошади и рулоны сена, заготовленные для них на зиму и «фантастически» освещённые заходящим солнцем.

В музее отметили, что многие молодые художники впервые оказались в Псковской области, в Пушкиногорье. Студенты признаются, что за полтора месяца практики получили множество самых ярких впечатлений. «Каждый закат здесь невероятен, туманы волшебны и даже дожди прекрасны, — не без юмора отмечает студентка факультета живописи Дарья Басок. А приехавшая в Россию из Никарагуа Карла Наиба Альварадо Гарсия, студентка факультета графики, рассказывает: «Ещё в моей стране преподавательница русского языка научила меня стихотворениям Пушкина: «У лукоморья дуб зелёный…», «Моё завещание друзьям», «Узник», а также «Няне». Я никогда не думала, что смогу посетить места, где Пушкин жил, гулял, писал. Благодарю русских и жизнь, что сделала мне такой подарок — учиться в Академии».

Для большей части молодых художников сегодняшняя выставка — это и первая встреча со зрителями, фактически — начало профессиональной выставочной деятельности, добавили в Пушкинском Заповеднике. И уточнили, что практикой студентов факультета живописи в этом году руководили Андриан Берсенев, доцент кафедры живописи и композиции и Никита Цыцин, профессор кафедры рисунка, а занятиями будущих графиков — Александр Белов доцент кафедры живописи и композиции, и Владимир Романов, старший преподаватель кафедры рисунка.

Экспозицию «Первое впечатление» разместили в «зимнем саду» — в фойе большого театрально-концертного зала на втором этаже музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Как планируется, отчетная выставка художественных работ студентов Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина «Первое впечатление» будет открыта для посетителей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» до 8 сентября.

Фото Натальи Алексеевой