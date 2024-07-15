Известный историк Ратьковский посетил музей-квартиру Ленина в Пскове

Именитый историк, кандидат исторических наук Илья Ратьковский посетил музей-квартиру В. И. Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Сфера научных интересов ученого – история российской революции и Гражданской войны, история политических партий, история госучреждений России. Он автор 3-х монографий и более 150 научных и методологических публикаций.
Провел по новому выставочному пространству и рассказал об истории музея и деятельности Ленина в Пскове старший научный сотрудник Исторического отдела Псковского музея Юрий Конов.
Отметим, что в конце апреля этого года музей был снова открыт для посещения после реэкспозиции. В течение месяца сотрудники Псковского музея-заповедника проводили работу по обновлению и переформированию выставочного пространства.