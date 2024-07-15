Культура

Картина «Набат» отправилась из Пскова в Русский музей

Картина из фондов Псковского музея отправилась в Русский музей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Работа Петра Оссовского «Набат» (2001 год) отправилась в Корпус Бенуа Русского музея для участия в выставке «Весть». Эта выставка рассказывает о проблемах передачи и получения информации, о ее достоверности или обманчивости.

Авторов интересует не столько технологическая сторона коммуникационных процессов, сколько гуманистическая – «человеческая». В качестве сквозного мотива выступает весть – послание – месседж, рассказали в музее.

Выставка предлагает зрителю одновременно с компьютером включить воображение и почувствовать заклинательную силу слова «весть». Ощутить, что в мониторе, кроме современной технологической начинки, есть нечто иное, «спрятанное» – благая Архангельская весть, факел, набат, корабельные сигнальные флажки, ручной набор петровских «Ведомостей», бегущая новостная строка, пояснили специалисты.

Выставка будет действовать с 2 августа.