Культура

Первый выпуск нового тревел-шоу Псковского музея выйдет 1 августа

Псковский музей-заповедник запускает первое в своей истории тревел-шоу «Скорей в музей». Премьерный выпуск передачи выйдет в сообществе музея уже в этот четверг, 1 августа, и будет посвящен Варлаамовской башне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Ведущий проекта в веселой и неформальной манере расскажет зрителям об истории, особенностях строения и тайнах одной из самых величественных и неприступных башен Псковской крепости. Помогут ему в этом знаменитые псковские стрельцы. Они поведают зрителям самые интересные факты о башне, а также проверят силу и ловкость ведущего шоу.

Отметим, что проект реализуется при поддержке VK Гранты.