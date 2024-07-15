Культура

Заключительный концерт проекта «Галерея Джаз» в Пскове состоится 8 августа

Заключительный концерт проекта «Галерея Джаз» пройдет во внутреннем дворике Поганкиных палат 8 августа в 20:00. На площадке Псковского музея-заповедника выступит брасс-бэнд Krewe из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Krewe – это музыкальная группа с берегов Невы – 9 музыкантов, хорошо известных по сотрудничеству с большим количеством именитых артистов и коллективов, таких как Optimistica Orchestra, Markscheider Kunst и другими. Ансамбль, состоящий из труб, саксофонов, тромбонов, тубы, перкуссии и ударных, может украсить любое уличное мероприятие, выступить в больших залах и на маленьких площадках (бары, камерные залы), рассказали в музее.

Репертуар составляют оригинальные авторские композиции, а также музыка лучших брасс-бэндов мира, каверы на популярные композиции в оригинальных аранжировках.