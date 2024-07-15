Культура

Праздничная вечёрка пройдёт в Псковском музее накануне Спасов

Семейный фестиваль «Спасибо за всё» пройдёт во Дворе Постникова в Пскове 14 августа. На мероприятии гостей ждут интерактивные площадки, дегустации, ярмарка и многое другое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Праздник пройдёт в честь приближающихся традиционных народных праздников – Яблочный, Медовый и Ореховый Спас. Программа мероприятия очень активная и разнообразная. Сразу после открытия мероприятия начнется интерактивно-фольклорная экскурсия «Обережный поясок». Также все гости смогут посетить выставку «Лики прошлого», услышать чарующее пение участниц ансамбля «Брусника» в сопровождении гуслей и народного фольклора. На отдельном стенде можно будет продегустировать пасечный мёд свежего сбора.

Кроме того, на вечёрке будет организована настоящая ярмарка с пряниками и душистым чаем. Для всех заработают площадки с играми и народными забавами. Завершит вечер концертно-интерактивная встреча с участием творческих ансамблей Пскова.

Напомним, Медовый Спас празднуется 14 августа, Яблочный Спас отмечается 19 августа, а Ореховый Спас 29 августа.