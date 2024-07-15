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Культура

Фотовыставка «Без барьеров» откроется в Псковской областной библиотеке

02.08.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Открытие фотовыставки «Без барьеров» состоится в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 августа в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Источник: Псковская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» / «ВКонтакте»

На выставке будут представлены работы призеров и участников IX Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров». Это многолетний совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России. Фотохудожники и авторы-любители прислали более 3,3 тысячи фотографий, участвовали 363 автора из 67 регионов страны. Из них 96 – члены региональных организаций Всероссийского общества инвалидов. Творческое состязание проходило по двум номинациям: «Отдельная фотография» и «Серия фотографий». На выставке представлены лучшие 40 работ, включая призеров конкурса.

В открытии выставки примут участие заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Светлана Фуфаева, председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Также будут присутствовать призер фотоконкурса «Без барьеров» в номинации «Отдельная фотография» Елена Плинер и Роман – главный герой работ фотографа. 

Теги: #фотовыставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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