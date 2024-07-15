Культура

Фестиваль реконструкции «Железный град» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит 3 августа в Изборске.

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступление этно-фолк-группы Bee Celtic и мастер-классы по народным танцам.

Подробнее о самых ярких моментах фестиваля — в фоторепортаже Александра Елисеева.