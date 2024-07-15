Культура

К постановочным репетициям приступили юные участники балетного фестиваля в «Михайловском»

Юные участники фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого» приступили к постановочным репетициям концерта «Дети — детям». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где этот концерт состоится уже на следующей неделе, в субботу, 10 августа.

Фото со страницы фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого» в социальной сети

Как пояснили в музее, в концерте примут участие дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет, воспитанники хореографических школ из разных городов России, в том числе — ученики петербургских Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и Академии танца Бориса Эйфмана, Московской академии хореографии, других учебных заведений, которые готовят артистов балета.

К показу на сцене большого театрально-концертного зала в музее-заповеднике «Михайловское» юные танцовщики и их наставники готовят одноактный балет «Кукольный дом» на музыку австрийского композитора Йозефа Байера — незатейливую историю с забавными ситуациями в кукольной лавке. В другом — концертном — отделении детского вечера будут исполнены танцы из других знаменитых балетных спектаклей, а также номера-сюрпризы, которые готовили специально к фестивалю в Пушкинском заповеднике.

В музее напомнили, что фестиваль вырос из традиции проводить в «Михайловском» балетные вечера в честь Геннадия Селюцкого. Первый такой концерт памяти своего учителя солисты Мариинского театра и ученики хореографической школы Ланде дали в Пушкинском заповеднике в 2022 году.