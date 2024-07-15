Культура

Звон мечей и гром пушек: фестивальный выходной в Изборске

Изборская крепость часто удивляет гостей интересными интерактивными программами. То поселение кривичей развернется и заиграет всеми красками жизни на Труворовом городище, то прямо в стенах крепости организуют концерт, а то прогуливаясь под древними стенами удастся встретить настоящего мушкетера...

Последняя возможность была у гостей фестиваля реконструкции «Железный град», который прошел в Изборске в субботу, 3 августа. Корреспондент Псковской Ленты Новостей погрузился в праздник разных средневековых культур и почувствовал на себе дух эпохи.

В субботний полдень оживление замечалось еще на подходе к изборской крепости: среди припаркованных автомобилей буквально яблоку было негде упасть. И, что интересно, многие из них были с иногородними номерами. Псковичи и гости региона тянулись в старинную крепость, чтобы стать частью средневекового фестиваля.

Прибывающих встречали угощением – старинными блюдами и рассказом о рационе местных жителей в прошлые столетия. Музейная площадка «Средневековая кухня» тщательно подготовилась и реконструировала меню людей, отталкиваясь от записок археологов, изучавших крепость в 1970-е годы.

Поскольку картофель обосновался на столах крестьян достаточно поздно (лишь в петровские времена), основными продуктами были крупы и каши. Сегодня гостей фестиваля кормили «кашей с царского стола» – перловкой с луком и морковью. Сотрудник музея Анна Радченко подчеркнула: перловку очень ценили, и свое название она получила от слова pearl – жемчужина. Вторым угощением стало сетосское блюдо – пшенная каша с тыквой.

Еще один секрет раскрыла нам Анна: оказывается, на Руси не было слова «десерт», оно пришло из французского языка. Послеобеденную сладость называли «заедой» и готовили из меда, яблок и слив.

Рядом развернулись и другие музейные площадки: дети могли сыграть в краеведческую игру и больше узнать об изборской и псковской земле, рядом гости фестиваля украшали флажки с помощью деревянной набойки, а вдали – метали копья в нарисованного кабана с оленем и стреляли из лука.

Всюду ходили мужчины и женщины в пестрых нарядах разных эпох, от X до XVII века, от Европы до Золотой Орды. Они готовились к красивым дефиле и захватывающим дух поединкам.

Звон мечей на ристалище

Действо на главной площадке фестиваля началось с исполнения мотивов средневековой музыки на флейте, скрипке, и даже электрогитаре. Затем директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко поприветствовали собравшихся на правах хозяев фестиваля. Это действительно так, ведь исторический праздник проходит в музее уже в 17-й раз, и Наталия Дубровская вместе с Виктором Остренко открывали каждый из них.

Гостям представили клубы-участники реконструкции. На площадку вышли клуб исторической реконструкции «Псковская вольница», которая изучает историю псковских и новгородских земель XIII-XIV веков и золотой орды. В этот раз к ним присоединилась компания европейских воинов XIV века.

Рядом оказались еще два объединения реконструкторов из Пскова – клуб исторического фехтования «Плесков-град» и «Орден».

Кроме того, на фестиваль прибыли иногородние любители истории. Это объединение «Седьмой стрелецкий приказ» из города Тула. Они представили московских стрельцов XVII века с полевой артиллерией.

Рядом с ними в ярких костюмах европейского образца оказались участники «Иноземного корпуса Якоба Понтуса Делагарди». Европейцы представились и пояснили, что в XVII веке в корпус входили представители самых разных стран Европы, и их приглашали на службу даже русские цари.

Артиллеристы поприветствовали собравшихся холостыми выстрелами из ружей и пушки. Публика пришла в восторг. Но запасы пороха было решено поберечь до главной битвы, запланированной на вечер. Они уступили ристалище псковским реконструкторам, которые решили помериться силами в поединке 11 на 11. Вооруженные копьями и мечами, облаченные в латы и в простые рубахи, воины сходились и расходились.

Зрители искренне болели за полюбившиеся команды, обсуждали средневековое вооружение и приходили в восторг, когда кого-то из воинов били мечом по шлему. А ведь на самом деле битва в полном обмундировании весом под 25 килограммов – это физически очень тяжелое дело. Ни один активный бой не длился дольше 10 минут: люди просто не могут выдержать такой нагрузки. Поэтому если в книгах или фильмах рассказывается о многочасовых сражениях, значит, битвы шли с перерывами и при частой смене боевого состава, пояснили организаторы сражений.

Но самая приятная часть боя на ристалище – это финальный поединок. Во время него воины сходятся с боевым кличем и... по-дружески обнимают друг друга, прославляя мир и братство. Зрители осыпали витязей аплодисментами.

Завершением вечера стало яркое сражение с применением артиллерии, а также концерт средневековой музыки от этно-фолк-группы Bee Celtic.

История России велика и богата. Охватить, усвоить и осознать ее всю – трудное занятие. Поэтому особенно важно, чтобы подобные исторические фестивали существовали и ненавязчиво прививали любовь к истории родного края и близлежащих земель не только взрослым, но детям. Будем надеяться, что и в последующие годы фестивали будут проходить так же ярко, как предыдущие семнадцать раз.

Екатерина Мазепина

Фотографии Александра Елисеева