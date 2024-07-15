Культура

«Никто не уйдет равнодушным»: фотовыставка «Без барьеров» открылась в Пскове

Открытие фотовыставки «Без барьеров» состоялось в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На выставке представлены работы призеров и участников IX Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров». Это многолетний совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России. На работах запечатлены будни людей с инвалидностью, занятия спортом, творчеством, их семьи и близкие.

Фотохудожники и авторы-любители прислали более 3,3 тысячи фотографий, участвовали 363 автора из 67 регионов страны. Из них 96 — члены региональных организаций Всероссийского общества инвалидов. Творческое состязание проходило по двум номинациям: «Отдельная фотография» и «Серия фотографий». На выставке представлены лучшие 40 работ, включая призеров конкурса.

В открытии выставки приняли участие заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Светлана Фуфаева, председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Также будут присутствовать призер фотоконкурса «Без барьеров» в номинации «Отдельная фотография» Елена Плинер и Роман — главный герой работ фотографа.

«Мы оцениваем работы с точки зрения мотивации людей с инвалидностью к активному образу жизни и хотим, чтобы эти работы мотивировали и других заниматься спортом, творчеством. <…> Эти работы должно увидеть как можно большее количество людей. Они способны поменять отношение общества к людям с ограничениями по здоровью, а инвалидов мотивировать не сдаваться», — рассказала Светлана Фуваева.

«Иногда смотришь, человек посмотрел выставку, и у него слёзы на глазах наворачиваются. Значит, наша выставка достигла социальной цели, к которой мы стремились», — отметил Дмитрий Иванов.

«Я очень надеюсь, что большинство жителей нашего города, области смогут посетить выставку. Никто не уйдет отсюда равнодушным», — поделилась Елене Плинер.

Ранее фотовыставка была представлена в Нижнем Новгороде, Перми, Омске, Москве. Псковичи и гости города смогут посетить ее до 19 августа.