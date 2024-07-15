Культура

Более трёх тысяч человек посетили фестиваль «Железный град» в Изборске

Более трёх тысяч человек посетили фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который прошёл 3 августа в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Гости фестиваля узнали о подлинном снаряжении русских воинов, посмотрели турнир лучников, сражения по правилам маневров и дефиле исторического костюма.

Также все желающие смогли посетить исторический лекторий, осмотреть выставку вооружения и доспехов, попробовать свои силы на ремесленных площадках и научиться танцевать средневековые танцы. Отметим, в крепости для всех гостей работала «Средневековая кухня» и интерактивные музейные площадки «Живая история», где можно было поиграть в познавательные исторические игры и сделать изделие в стиле набойки.

Завершился вечер выступлением этно-фолк-группы Bee Celtic.