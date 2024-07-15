Культура

Судебные приставы Псковской области посетили фотовыставку «Без барьеров»

Выставка «Без барьеров» открылась в библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове 6 августа. Экспозиция посвящена жизни людей с ограниченными возможностями. Судебные приставы Псковской области посетили выставку и обсудили вопросы защиты прав людей с ограниченными возможностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФССП РФ по региону.

Фото здесь и далее: управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

На выставке «Без барьеров» представлены работы призеров и участников IX Всероссийского фотоконкурса о жизни людей с ограниченными возможностями. «Без барьеров» — это многолетний совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России. Конкурс призван привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и их социальной интеграции.

Выставка включает в себя работы фотографов, которые запечатлели моменты, показывающие, как люди с инвалидностью преодолевают трудности и живут полной жизнью.

Судебные приставы как исполнители судебных решений имеют возможность активно поддерживать инициативы, способствуя созданию благоприятной и доступной среды для всех граждан. Посещение выставки также дает повод обсудить вопросы защиты прав людей с ограниченными возможностями и улучшения их социальной адаптации, отметили в ведомстве.

В открытии выставки приняли участие заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Светлана Фуфаева, председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.