Многодетные смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 7 августа

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» смогут некоторые категории граждан 7 августа, в первую среду месяца, в рамках акции «Бесплатная среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»
Категории граждан, на которых распространяется акция:
Выставочный проект посвящён уникальному явлению в истории советской академической школы — живописи первых послевоенных десятилетий. Это были трудные, но счастливые годы после великой Победы. В своих работах художники показывают жизнь простых советских людей, полную красок и надежд, устремлённую в светлое будущее.
Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории. Администратор-кассир вправе запросить у посетителя эти документы.