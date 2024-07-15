Культура

Многодетные смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 7 августа

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» смогут некоторые категории граждан 7 августа, в первую среду месяца, в рамках акции «Бесплатная среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Категории граждан, на которых распространяется акция:

пенсионеры;

многодетные семьи;

несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам;

воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ;

участники СВО и их семьи.

«В этот день предлагаем вам заглянуть на выставку "Образы счастья" и вместе с художниками советской академической школы ответить на вопрос, что же такое счастье», – отметили в музее-заповеднике «Изборск».

Выставочный проект посвящён уникальному явлению в истории советской академической школы — живописи первых послевоенных десятилетий. Это были трудные, но счастливые годы после великой Победы. В своих работах художники показывают жизнь простых советских людей, полную красок и надежд, устремлённую в светлое будущее.

Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории. Администратор-кассир вправе запросить у посетителя эти документы.