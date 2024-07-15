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Культура

Выставка, в которой переплелось всё

08.08.2024 16:45|ПсковКомментариев: 0

Выставка живописных произведений заслуженного художника России Сергея Сиренко «Здесь был Пушкин» открылась в выставочном зале Псковской областной детской и юношеской библиотеке имени В. А. Каверина 7 августа. Расположение выставки, её название и сюжеты переплетены между собой удивительной историей жизни художника. Очень символично, что выставка открылась в месте, в котором, как говорит сам Сергей Сиренко, начался его творческий путь почти 40 лет назад.

 

«Здесь был Пушкин» - выставка картин, посвящённая местам жизни великого русского поэта. На холстах изображены виды, в окружении которых А. С. Пушкин провёл детство, путешествия и значимые периоды своей жизни.

«Здесь собраны места, в которых он впитывал в себя впечатления для того, чтобы потом выплеснуть их в своих произведениях», - отметил Сергей Сиренко.

Здание библиотеки – это бывший губернаторский дом, в котором неоднократно бывал Александр Сергеевич. Открытие проходило на веранде библиотеки, куда проникал солнечный свет и заполнял удивительной атмосферой весь зал. В самом начале выставки услышала, как автор картин сказал: «Солнце придаёт какой-то дополнительный оптимизм». Это действительно так, ведь и картины смотрятся иначе на солнечном фоне, и люди начинают рассматривать их с другим настроением и ощущением.

В экспозиции изображена Москва – родина поэта, где он родился и провёл всё своё детство. Художник запечатлел пейзажи «полуденного берега» Крыма, где А. С. Пушкин провёл месяц жизни и пылко влюбился в это место.

Особое место занимает воспетая поэтом Псковская земля. Наблюдая за посетителями, мне показалось, что больше всего внимания привлекала картина, на которой изображено Михайловское.

«В Михайловском были созданы бессмертные произведения А. С. Пушкина. Это совершенно очаровательный уголок Псковской земли!» - добавил Сергей Сиренко.

Художник много раз восхитился красотой Псковской области. Начиная с 2012 года, он увлечённо работал в разное время года в Пушкинских Горах, Михайловском, Петровском, Тригорском, Велье, Острове, Родовом. Своим любимым местом в Пскове Сергей Сиренко назвал именно Псковскую областную детскую и юношескую библиотеку имени В. А. Каверина, ведь здесь 40 лет назад начался его творческий путь.

Если вы бывали в этой библиотеке, то наверняка останавливались хотя бы на несколько секунд, чтобы рассмотреть невероятные росписи у парадной лестницы. На стенах библиотеки изображены сюжеты из произведений Александра Пушкина. Они очаровывают своей детальной проработкой и удивительными образами. Фрески появились в библиотеке в 1985 году, когда за эту работу взялись трое молодых художников. В состав этой творческой группы входил и Сергей Сиренко.

 

Он с особым трепетом рассказывал посетителям выставки свои воспоминания о пребывании в этой библиотеке. В течение месяца и трёх дней они работали и жили в гардеробе этого здания. Условия работы были тяжёлые: проект реализовывался в зимний период, а в помещении не было отопления. Несмотря на это Сергей Сиренко вспоминает невероятное человеческое тепло, которым делились с ними работники этой библиотеки.

«Я вновь почувствовал то тепло, с которым нас встречали в этих стенах много лет тому назад. Девушки библиотечного коллектива поили нас чаем, угощали, чтобы как-то скрасить нашу жизнь. Это было так приятно! Тепло этого дома сохранилось и продолжает тут жить», - поделился Сергей Сиренко.

Работу молодых творцов высоко оценили. За росписи областной детской библиотеки города Пскова на сюжеты из произведений А. С. Пушкина художник стал лауреатом премии Ленинского комсомола 1989 года в области литературы и искусства.

Идея открыть здесь столь символичную выставку появилась у Сергея Сиренко год назад. В августе 2023 года он приехал в библиотеку и убедился в том, что их труд бережно хранится. Тогда он решил, что важно рассказать о людях, которые работали над этим проектом.

«Когда в прошлом году у нас возникла договоренность о том, чтобы показать выставку своих произведений в библиотеке, было у меня какое-то чувство неловкости перед моими товарищами. Годы проходят, и сделать какой-то совместный проект становится трудно по разным причинам. Мне было важно, в преддверии 40-летия, показать и рассказать о том, что это была за работа, кто её делал и во что это вылилось в дальнейшем», – рассказал Сергей Сиренко.
 

Для этого на выставке открыт второй зал, где представлены эскизы и фотографии объектов, над которыми работал их творческий коллектив. В 1999 году в составе творческого коллектива участвовал в росписи главного купола и зала церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. В 2004 – 2006 годах руководил творческим коллективом по воссозданию живописного убранства храма Софии Премудрости Божией – Патриаршего подворья, что на Лубянке в Москве.

Вернувшись в здание библиотеки спустя 40 лет, Сергей Сиренко вспомнил все детальки их бытия во время работы здесь. Он отмечает, что спустя столько времени работала стала только лучше.

Выставка будет работать до 7 сентября в здании Псковской областной детской и юношеской библиотеки имени В. А. Каверина. Заходите, увидите для себя много интересного. 

Анастасия Емельянова 

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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