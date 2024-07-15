Культура

Выставка заслуженного художника России Александра Крылова открылась в Пскове

Выставка заслуженного художника России, академика, профессора Александра Крылова и его учеников «Врата Победы» из собрания Государственного музея-заповедника «Изборск» открылась в Пороховых погребах Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

В церемонии открытия приняли участие сам мастер – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, искусствовед, профессор кафедры живописи и композиции, руководитель мастерской церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина – Александр Крылов, а также один из его первых учеников, выпускник мастерской, академик, профессор Санкт-Петербургской государственной художественной Академии имени А. Л. Штиглица Константин Константинов.

После открытия выставки академик Крылов прочел свою авторскую лекцию «Воздвигнем сердца наша с руками к Богу (Об одном фрагменте Мелётовской росписи)», в которой рассказал о фресках памятника псковской средневековой архитектуры – Церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелётово 1462 года.

На выставке «Врата Победы» представлены копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов и большая серия пейзажей русской природы, принадлежащие кисти как самого Александра Крылова, так и его учеников - Константина Константинова и других выпускников мастерской церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина – А. Хабарова, А. Козлова, М. Максимовой, М. Карповой, И. Тупейко, Р. Шувалова, М. Кораблева, Н. Хабарова, О. Фисюкова, А. Аксенова.

Выставка «Врата Победы» будет работать до 16 сентября.