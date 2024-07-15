Культура

Показы Фестиваля правильного кино прошли в Великих Луках

В Псковской области прошли показы второго этапа Международного фестиваля правильного кино, который проводился Музеем Победы с 12 июня. Некоммерческие киносеансы состоялись в Краеведческом музее города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

«В рамках второго этапа фестиваля были показаны лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма, милосердия и помогающие сохранять преемственность поколений», - рассказали в Музее Победы.

Жители Псковской области увидели документальные полнометражные и короткометражные ленты российского производства. Среди них — цикл фильмов «Вначале было дело, или История русской промышленности», ленту «Анкета Российской империи».

Всего участниками кинофорума стали более 500 культурных площадок из 69 регионов России. Это федеральные и региональные музеи, в том числе музеи-участники Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, а также центры патриотического воспитания, библиотеки, культурные центры и другие учреждения. В рамках фестиваля прошло около 1700 кинопоказов, фильмы фестиваля посмотрели более 42 тысяч человек.