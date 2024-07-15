Культура

Проект «Дорога к Пушкину — наша общая дорога» объединил свыше 50 тысяч зрителей

Проект «Дорога к Пушкину — наша общая дорога» вызвал общественный интерес. Трансляция церемонии открытия культурно-просветительского проекта велась на портале Культура.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография с сайта общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»

В год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в рамках федерального проекта «Пушкинские чтения» под открытым небом на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино стартовал культурно-просветительский проект «Дорога к Пушкину — наша общая дорога!» — регионального отделения Ассамблеи народов России Псковской области.

Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Павел Кузьмин, Международная творческая мастерская «Этнопроект Москва» и финалистка телепроекта Голос на Первом канале Алиса Игнатьева, председатель межрегиональной общественной организации «Карельское содружество», руководитель Федерального проекта «Рисуем победу» Владимир Головачёв, певец, композитор, ведущий на телеканале «СПАС» — Александр Галицкий стали почетными гостями события. Руководители региональных отделений Ассамблеи народов России из Псковской, Иркутской области и Республики Хакасия приветствовали участников.

Ведущей церемонии открытия проекта выступила Ирина Бабакова — заместитель Генерального директора Ассамблеи народов России по проектной деятельности. Известно, что в ходе мероприятия состоялось гашение марки на почтовом выпуске из серии «Великие русские писатели».