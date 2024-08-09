Культура

Отлить пулю смогут псковичи на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах, состоится в Пскове 24 августа. В течение всего дня на территории Покровского угла будет располагаться военный лагерь, где можно будет увидеть, как проходил быт предков в XVI веке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«Гости смогут посетить площадки с мастер-классами, где можно будет отлить пулю и изготовить монету, услышать историческую лекцию и даже принять участие в суличном турнире, победитель которого получит приятный подарок», - рассказали в молодежном центре.

Главным событием праздника станут показательные выступления и мастер-классы от исторического общества «Терция» из Москвы. Это общество занимается изучением и воссозданием военных формирований первой половины XVII века. Студия танца «В удовольствие» также подготовила для зрителей несколько мастер-классов по историческим танцам. Зрители смогут не только посмотреть, как танцуют артисты, но и попробовать свои силы в этом виде искусства.

Для юных гостей праздника будет организована насыщенная программа. Они смогут приобрести новые знания и навыки на мастер-классах от музейной мастерской. Например, они смогут поиграть в средневековые игры, где нужно стрелять из лука, написать письмо пером, сделать оберег для воина, а также поучаствовать в эпических поединках на спортивных мечах.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.