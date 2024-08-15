Культура

Фестиваль гусельной музыки проходит в Псковской области

Третий областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» проходит в воскресенье, 18 августа, в деревне Платишино Красногородского муниципального округа. Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области. Фестиваль стал победителем регионального конкурса проектов территориального общественного самоуправления.

Как отметили в правительстве региона, в этом году в рамках фестиваля подготовлена большая программа, включающая:

— выступление профессиональных исполнителей и любительских коллективов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Псковской области;

— мастер-класс по народным инструментам для детских шумовых оркестров от композитора Константина Шаханова;

— чтение сказки «Музыка, летящая на крыльях», рожденной на платишинской земле и демонстрация анимационного фильма по сказке;

— выступление известных исполнителей: Ольги Глазовой (гуслярши, композитора, автора 4-х альбомов), Ольги Алексеевой (солистки Государственного оркестра «Гусляры России», художественного руководителя ансамбля русской музыки «Псков»), Натальи Александровой;

— показ фильма «Псковщина гусельная»;

— работу выставок платишинского сельского клуба;

— заезды на лошадях для маленьких гостей праздника от конного театра «Чардаш» (г. Опочка);

— демонстрацию работ мастеров из Великого Новгорода и Пскова;

— народное гуляние с угощением.