Культура

Книгу-указатель к 80-летию образования области презентовали в Пскове

Презентация книги-указателя, приуроченной к 80-летию образования Псковской области, прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 19 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Указатель представляет из себя объёмный исторический справочник, ведущий отсчет от преобразования Псковской губернии в Псковскую область в её нынешних границах.

Представлены сведения о территориальных преобразованиях области, объединение Псковской и Великолукской областей, создание более крупных муниципалитетов на месте устаревших, более раздробленных. Отмечаются самые значимые вехи в истории становления и восстановления региона в послевоенный период. Описаны появления ключевых организаций, составляющих различные аспекты жизни населения области, таких как кондитерская фабрика, библиотека и театр.