Культура

Группа «Марсель» выступит в Пскове 27 августа

С 23 по 31 августа в Финском парке в Пскове пройдет выставка «Россия начинается здесь». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области, главным молодежным днем всей выставки станет 27 августа.







В течение недели на выставке будет работать молодежная площадка, на которой представят различные направления: музыка, спорт, творчество, волонтерство, искусство и многое другое. Гости выставки смогут поучаствовать в мастер-классах и научиться оказанию первой медицинской помощи, созданию полезных вещей из вторсырья, компьютерным танцам; узнают много нового о развитии добровольческого движения в регионе, работе молодежных организаций, направлениях современного уличного искусства.

Главным молодежным днем всей выставки станет 27 августа. Для гостей будут работать различные интерактивные площадки, играть диджеи, выступать творческие коллективы. Главным хедлайнером вечера станет группа «Марсель». Концерт также состоится в Финском парке. Всех гостей организаторы приглашают 27 августа в 19.00 на главную сцену выставки.

Организаторами мероприятия выступили АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области, региональный ресурсный центр поддержки добровольчества.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.