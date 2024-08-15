Культура

Музей-усадьбу народа сето в печорской деревне Сигово закроют на санитарный день

В преддверии международного фестиваля народа сето закроют на санитарный день музей-усадьбу в деревне Сигово Печорского округа 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

28 августа на территории музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово пройдёт международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». По этой причине за два дня до праздника усадьбу закроют на санитарный день для дальнейшей безопасности посетителей.

«Приносим свои извинения за временные неудобства и очень ждём вас на фестивале "Сетомаа. Семейные встречи!"» - отметили в Изборском музее-заповеднике.

Напомним, 28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа на празднике все посетители окунуться в невероятную атмосферу традиций уникального народа.