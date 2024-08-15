Культура

Денис Клявер выступит на Дне города в Великих Луках

Певец Денис Клявер выступит на Дне города в Великих Луках 24 августа. Об этом администрация города Великие Луки сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: администрация Великих Лук / Telegram

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер выйдет на главную сцену города на площади Ленина в 21.00. До певца выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга FLёr Band в 20.00.

«Также одним из кульминационных мероприятий праздника станет феерия аэростатов, которая начнётся на площади Матросова в 21.00», - добавили в великолукской администрации.

Музыкальная шоу-программа завершится в 22.00.