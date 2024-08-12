Общество

Великолучане отпразднуют День города 24 августа

Празднование 858-летия города Великие Луки будет проходить 24 августа в 11.00 на площади Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Источник: администрация города Великие Луки

В рамках церемонии великолучане будут награждены памятной медалью «Великие Луки - город воинской славы», благодарственными письмами главы города, медалью «За любовь и верность», благодарственным письмом Ассоциации малых и средних городов России.

Для гостей праздника подготовлена творческая программа, в которую войдут выступления заслуженного коллектива народного творчества камерного хора «Кант», народного коллектива вокального ансамбля «Традиция». Также будет работать интерактивная площадка «Яблочный пирог от княгини Ольги» и вернисаж картин великолукских художников.