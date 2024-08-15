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Культура

Книжную выставку и просветительскую программу подготовили в «Михайловском» к 80-летию региона

22.08.2024 19:56|ПсковКомментариев: 0

По случаю 80-летия Псковской области в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» развернули книжную выставку. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта небольшая экспозиция из фондов научной библиотеки называется «Страницы истории: прошлое и настоящее». На книжных полках можно увидеть издания о разных городах региона, в том числе литературу, освещающую героизм псковичей, проявленный в годы Великой Отечественной, и трудовой подвиг в период военного восстановления, а ещё литературные альманахи, художественные издания, многое другое.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, в ознаменование круглой даты завтра, 23 августа, жители и гости Святогорья смогут побывать на просветительской программе «Эхо войны». Сбор всех желающих в 15.00 в музейном комплексе в деревне Бугрово.

Добавим, что фотографии с видами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» — одной из самых ярких «визитных карточек» Псковской области — украсят пушкиногорский куб из выставки-презентации 26 муниципальных образований региона, которую к празднику развернут в Финском парке в Пскове.

Теги: #выставка #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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