Культура

Изборская синематека открылась в музее-заповеднике

На выставке «Изборская синематека» гости смогут увидеть отрывки из известных фильмов, познакомиться с историей любительской фото- и киностудии «Славянка», существовавшей в Изборске в 1960-80-е годы прошлого века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Стены и башни мощной боевой крепости, живописные окрестности, панорамные виды делают Изборск уникальной площадкой для съемок, заметили в музее.

Из недавних кинособытий можно назвать съемки в Изборской крепости и ее окрестностях больших телевизионных и кинопроектов: «София» (2016, режиссер – Алексей Андрианов), «Стена» (2016, режиссер – Дмитрий Месхиев), «Гоголь. Страшная месть» (2018, режиссер – Егор Баранов), «Крылья над Берлином» (2022, режиссер – Константин Буслов), «Казачок» (2024, режиссер – Игорь Зайцев).

В разные годы на Изборской земле было снято более 30 кинокартин и телесериалов, в том числе такие известные, как «Армия "Трясогузки“» (1964, режиссер – Александр Лейманис), «Андрей Рублев» (1966, режиссер – Андрей Тарковский), «Звезда пленительного счастья» (1975, режиссер – Владимир Мотыль), «Открытая книга» (1977, режиссер – Виктор Титов), «Семён Дежнёв» (1983, режиссер – Николай Гусаров), «В стреляющей глуши» (1986, режиссер – Владимир Хотиненко), «Женская собственность» и «Свои» (1999, 2004, режиссер – Дмитрий Месхиев) и другие фильмы.

«Готовой декорацией для фильма являются сам архитектурный ансамбль крепости и окружающий его живописный ландшафт – достаточно просто выбрать удачную локацию для съемки, внутри крепости или вне ее, чтобы обеспечить себе половину успеха: яркий, убедительный, создающий на экране впечатление подлинности русский пейзаж и аутентичная архитектура все скажут зрителю сами за себя», – отмечают в Изборском музее-заповеднике.

Ознакомиться с программой можно по адресу: деревня Изборск, Псковская улица, 7, кинозал в усадьбе купца Белянина. Премьера 23 августа, киносеансы проходят ежедневно с 10:00 до 18:00.