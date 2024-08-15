Культура

Квест-лист по выставке «Образы счастья» разработали в музее-заповеднике «Изборск»

Презентация квест-листа «Рассмотри» по выставке «Образы счастья» состоится в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» 24 августа в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Выполнение заданий позволит погрузиться в прошлое страны в послевоенные годы ХХ века.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Приглашаем вас всей семьёй совершить захватывающее путешествие по миру живописи. Вы узнаете много интересных фактов, рассмотрите на картинах занимательные детали, обратите внимание на то, что не бросается в глаза сразу. Изучайте живопись вместе с нами!» - добавили в музее.