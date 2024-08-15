Культура

Книжный фестиваль для семейного чтения прошел в Великих Луках

Книжный фестиваль для семейного чтения «Встречи на родине М.И. Семевского» под названием «Всё начинается с семьи» прошел в сквере Пушкина в Великих Луках. Как сообщает Telegram-канал администрации Великих Лук, на мероприятии представлены работы юных художников, с которыми могут ознакомиться все желающие.

Здесь и далее: фото администрации Великих Лук

В рамках мероприятия выступили именитые члены Союза писателей России и талантливые поэты. Также прошло награждение читающих семей, конкурс фотографий и рисунков.

На фестивале задействовано много творческих площадок, в их числе зоны для настольных игр и отдыха, занятия рукоделием для детей разных возрастов.