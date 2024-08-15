Культура

Блогер-миллионник и студенты выступят в Пскове на выставке «Россия начинается здесь»

Псковский блогер-миллионник Тима Бичевский и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова представят обновлённую концертную программу «Зажигай» 25 августа в 21:00 на главной сцене Финского парка в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Молодёжный музыкальный марафон «Зажигай» стартовал в Пскове осенью 2021 года при поддержке комитета по образованию и комитета по культуре Псковской области. Концертную программу с участием эстрадных певцов и хореографов колледжа искусств увидели уже около 7 тысяч жителей в более чем 20 районах области.

Зрители концертов, в числе которых много учащихся школ и студентов, всегда восторженно принимают это эстрадное шоу, отметили в колледже. Оно объединяет яркие популярные песни и танцы в одну «зажигательную» программу и всегда проходит с неизменным аншлагом. Основной месседж, который транслируют начинающие артисты – творчество может противостоять вредным привычкам, способствовать здоровому образу жизни и самореализации молодых людей.

«Для нас очень важно говорить с современной молодёжью на одном языке. Мы постарались включить в свой плейлист разнохарактерные и разножанровые композиции. Обязательно прозвучат и наши авторские хиты - песни «Псков любовь» и «Зажигай»», - рассказала руководитель проекта Ирина Галковская.

Ведущим программы будет блогер, преподаватель специальности «Музыкальное искусство эстрады» Тима Бичевский. Его аккаунты в социальных сетях имеют более двух миллионов подписчиков. На концерте в Финском парке Тима представит несколько авторских песен, в числе которых и его новая композиция «Минор».

Эстрадный концерт колледжа искусств начнётся в 21:00 на главной сцене Финского парка. Вход свободный.