Культура

Фильм «Ворон» вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

Боевик «Ворон» Руперта Сандерса стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 95 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 22 по 25 августа.

Фильм повествует о Эрике Дрэйвене, который, чтобы спасти свою возлюбленную, застревает между мирами живых и мертвых. Роли в картине исполнили Билл Скарсгард, Fka Twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Дэвид Боулз, Карел Добры, Изабелла Вэй и другие.

На втором месте - испанский мультфильм «Как приручить бизона» режиссеров Хуана Хесус Гарсии Галочи и Педро Солис Гарсии, собравший 23,3 млн рублей за минувшие выходные. Мультфильм рассказывает о детях, оставшихся без родителей, которые на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в путешествие по незнакомой стране. В поисках нового дома они встречают особенного друга, который навсегда изменит их судьбу. Роли озвучили Алиша Вейр, Шон Бин, Джемма Артертон, Стивен Грэм и другие, пишет ТАСС.

Третью строчку рейтинга занял российский фильм «Пираты галактики Барракуда» режиссера Антона Борматова, собравший 21,7 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о космическом пирате из далекой галактики Барракуда, владеющем удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле ретранслятора для отправки сигнала бедствия. Роли исполнили Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Роман Курцын, Лукерья Ильяшенко, Ольга Науменко, Софья Лебедева и другие.