Культура

Псковским школьникам предлагают поучаствовать в акции к 950-летию Торопца

Комитет по молодежной политике Псковской области сообщает о старте всероссийской акции «Торопец. Возрождение русской культуры», которая пройдет с 29 августа по 16 сентября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Акция приурочена к празднованию 950-летия первого летописного упоминания города Торопца.

Школьники со всех уголков России смогут принять участие в акции в двух номинациях: «Я – экскурсовод» и «Культурный маршрут по Торопцу».

Для участия в номинации «Я – экскурсовод» ребятам необходимо записать видеоролик с рассказом об одном из объектов культурного наследия города. После чего оставить заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на видеоролик на Яндекс.диск.

А тем школьникам, кто решит участвовать в номинации «Культурный маршрут по Торопцу», будет предложено создать свой маршрут по объектам культурного наследия города. Для этого молодые люди при подаче заявки должны будут подготовить презентацию и загрузить ее в формате PDF в своих личных кабинетах на портале «Культурадляшкольников.РФ».