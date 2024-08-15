Культура

Опубликована подборка самых необычных ролей псковских актеров

Самые яркие роли, которые играли псковичи, в одну подборку собрал «МК в Пскове».

Фотографии из архива Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Здесь есть и Иван Грозный, и гении и политики всех времен и народов, а есть просто харизматичные образы, которые многие псковские зрители ассоциируют уже с личностью самих актеров. В фоторепортаж попали как заслуженные артисты, так и те, кто только начинает свой путь на сцене и под прицелом камер в кино. Посмотреть фоторепортаж можно по ссылке >>>.

Также можно ознакомиться с подборкой фото псковичей, которые успели себя попробовать в кино.

Напомним, День российского кино отмечается 27 августа.