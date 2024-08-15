Культура

Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдёт в картиной галерее Псковского музея

Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдёт в картинной галерее Псковского музея 31 августа. Все желающие смогут познакомиться с портретами Картинной галереи Псковского музея и погрузиться в разные эпохи русской живописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На экскурсии посетители узнают о различных техниках и стилях жанра, от классических портретов времён императора Петра Великого до современных экспериментов XXI века. Сотрудники музея расскажут о том, как художники прошлого и настоящего передавали характер и эмоции своих моделей, какие приёмы использовали для этого.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Также в рамках экскурсии участники смогут принять участие в детективном поиске портретов Картинной галереи по маленьким фрагментам.

Напомним, что для посещения необходима предварительная запись. Экскурсия пройдёт 31 августа в Картинной галерее Псковского музея на улице Некрасова 7. Начало в 12:00.