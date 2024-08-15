Культура

Выставка известного белорусского художника Феликса Гумена откроется в Музее-усадьбе сето в печорской деревне Сигово

Выставка известного белорусского художника Феликса Гумена «Маэстро Феликс Гумен. Витебская акварель» откроется в Музее-усадьбе сето в печорской деревне Сигово, завтра 28 августа. Это совместный выставочный проект Витебского областного краеведческого музея и Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.





Феликс Гумен – художник, чьё творчество знакомо и близко многим ценителям акварели. Он входит в число лучших графиков Белоруссии. Разнообразие тем и технических приёмов, масштабность образного мышления характерны для творчества художника. Акварелист создаёт свои работы на одном дыхании, в ярком порыве души, выплёскивая на бумагу мощную энергетику и неординарность личности.



Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника



Феликс Фёдорович Гумен родился 28 марта 1941 года на Дальнем Востоке, в селе Кольцово Кумарского района Амурской области, в семье военнослужащего. Детство и юность прошли в частых переездах по месту службы отца. В 1958 году Федор Гумен поступил на художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института С. М. Кирова. Он был первым в СССР молодым художником, чей дипломный проект представлял акварель.





Произведения Феликса Гумена находятся во многих музеях и частных коллекциях мира. Более двух тысяч своих работ мастер подарил Витебскому областному краеведческому музею.



Выставка «Маэстро Феликс Гумен. Витебская акварель» будет работать в Музее-усадьбе в деревне Сигово ежедневно с 10:00 до 17:00.