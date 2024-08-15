Культура

Псковская делегация приняла участие в детском культурном форуме в Москве

Юные музыканты, художники, артисты, литераторы и журналисты из пяти муниципалитетов Псковской области приняли участие в III Международном детском культурном форуме в Москве 22-24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фотографии: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Творческая молодежь из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Дедовичей и Струг Красных смогли встретиться с известными деятелями российской культуры и создать собственные проекты. Также они побывали на мастер-классах и дискуссиях, присоединились к арт-школе, посетили творческие мастерские и экскурсии. Форум прошел под девизом «Открой мир - открой себя!».

На церемонии открытия с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Кураторами тематических направлений стали:

Сергей Безруков и Эдгард Запашный («Театральное и цирковое искусство»);

Егор Дружинин («Хореографическое искусство»);

Дмитрий Бак («Литература и журналистика»);

Елена Проничева («Музеи и изобразительное искусство»);

Гавриил Гордеев («Кино и анимация»);

Ольга Хомова («Музыкальное искусство»).

За три дня ребята посетили множество мастер-классов и дискуссий с участием опытных и известных спикеров: Надежды Бабкиной, Михаила Брызгалова, Тины Кузнецовой, Виктора Добронравова, Ангелины Стречиной, Полины Лоран, Александра Рыжинского, Алексея Олейникова, Лины Арифулиной, Бориса Машковцева, Петра Дранга, Алексея Романофа, Григория Гладкова, Эрнеста Мацкявичюса, Нонны Гришаевой, Сергея Жилина, Ивана Бурляева.

Организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации. Мероприятие объединило 2665 участников из 89 регионов России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья – Республики Беларусь, Индии, Абхазии, Алжира, Сербии, Египта, Южной Осетии, Туркменистана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Приднестровья, Сирии, Кубы и Китая.