Культура

Проект «Культура для школьников» реализуют в Псковской области

Интерактивные программы, тематические встречи, фестивали, концерты пройдут в первый учебный месяц в Псковской области в рамках федерального межведомственного проекта «Культура для школьников». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

3 и 4 сентября в музее истории города Невеля (улица Ленина, 14) состоятся мероприятия для школьников с участием невельских пограничников. Встречи приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ребят научат базовым принципам оказания первой помощи. Члены первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» прочитают лекцию и покажут обучающий видеоролик.

С 1 по 30 сентября в региональном центре президентской библиотеки (Псков, Профсоюзная, 2, библиотека имени Курбатова) будут проходить интерактивные программы по русскому языку, посвященные Международному дню грамотности. Любимый школьниками формат общения, неожиданные вопросы, заставляющие подумать, и масса полезной информации — приятное, полезное и, главное, мотивирующее начало учебного года. Добавим, записаться на программу можно по телефону: 72-83-98.

Каждый понедельник сентября специалисты пегионального центра по работе с редкими и ценными документами (Псков, Профсоюзная, 2, библиотека имени Курбатова) будут проводить занятия по исторической географии России на основе уникального фонда отдела. Телефон для записи: 72-08-01.

Тему виртуальных путешествий продолжит НЕурок географии. Он пройдет 9 сентября в библиотеке имени Курбатова совместно с Псковским отделением Русского географического общества. Организаторы — отдел гуманитарной литературы библиотеки имени Курбатова — ждут всех желающих по адресу: Псков, Профсоюзная, 2, актовый зал. Начало — в 9.10.

80-летию со дня образования Псковской области будет посвящен телемост Псков — Великие Луки. Он пройдет 13 сентября в 13.00 с участием социальных партнеров и читателей в библиотеке «БиблиоЛюб» (Псков, улица Николая Васильева, 83а).

На 14 сентября запланировано проведение фестиваля «Зеленые истории». В программе — викторины, мастер-классы, обмен комнатными растениями, выставка, презентация книг из фонда Президентской библиотеки. Основные мероприятия фестиваля пройдут с 14 до 18 часов в смарт-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова (Псков, Профсоюзная, 2).

7 сентября в Марьинском клубе-библиотеке Великолукского района (деревня Марьино, Березовая, 2) состоится встреча «И превратились в белых журавлей…», посвященная истории создания ржевского мемориала и увековечиванию памяти советских солдат. В программе — чтение стихов, прослушивание музыкальных произведений и изготовление поделок из бумаги в технике оригами. Там же 21 сентября пройдет игровая программа «Читай или проиграешь».

19 сентября в виртуальном концертном зале Островской детской школы искусств (Остров, улица 25 Октября, 27) будет звучать музыка М. П. Мусоргского «Картинки с выставки».

Узнать об истории школьных песен советской эпохи и судьбе их авторов ребята смогут 18 сентября в Дновской Центральной районной библиотеке (Дно, улица Космонавтов, 11). Там же 21 сентября пройдет День информации «Мир русского фольклора».

25 сентября школьников города Невеля ждет литературная игра «Путешествие в волшебный мир зверей и птиц», посвященная юбилею советского графика и иллюстратора Никиты Чарушина. Ее проведут специалисты Центральной районной библиотеки (улица Энгельса, 2). Начало — в 11.00.

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет с 25 по 28 сентября в Пскове. Его организатор — «Централизованная библиотечная система» Пскова. Традиционная литературная встреча объединит тех, кто создает, читает и изучает детскую и подростковую литературу.

В программе фестиваля — презентации книг, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, театрализованные программы, выставки, деловая программа для библиотечного сообщества. Гостями «Книжной яблони» станут известные российские писатели. В рамках фестиваля будет работать постоянная выставка-ярмарка, на которой можно ознакомиться с книгами для детей и подростков, изданными российскими издательствами. Издательства представят не только книги, но и настольные игры, будут проводиться игротеки. Адрес ярмарки — Псков, улица Конная, 6 (Центральная городская библиотека).

События фестиваля, информация о гостях, программа, новости — на сайте http://book-apple.ru/

В Дедовичах 27 сентября в 16.00 (улица Октябрьская, 13, актовый зал) состоится концерт учащихся детской школы искусств в рамках IX областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления, посвященного 10-летию возрождения ГТО.