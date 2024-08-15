Культура

Органный концерт «Океан Баха» состоится в Пскове 8 сентября

Концерт органной музыки из цикла «Океан Баха» состоится в воскресенье, 8 сентября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставили организаторы концерта

В концерте примет участие Юлия Глазкова (орган), известная петербуржская органистка, обладатель премии за лучшее исполнение И. С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011), лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Океан Баха» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVIII века немецкого композитора и органиста эпохи барокко «короля органа» Иоганна Себастьяна Баха, позволяющие оценить многогранный талант маэстро. Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: город Псков, улица Плехановский Посад, 64.