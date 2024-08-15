Культура

Ретро-дефиле «Музей – это модно» пройдёт в Изборске 8 сентября

В музее-заповеднике «Изборск» 8 сентября пройдет ретро-дефиле «Музей – это модно». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В воскресенье, 8 сентября, в последний день работы выставки «Образы счастья», псковичей и гостей региона приглашают на ретро-дефиле «Музей – это модно», где они смогут окунуться в мир советской моды и послушать старые пластинки.

Перед дефиле гостей ждёт экскурсия по выставке, однако желающие могут изучить картины и самостоятельно, вооружившись квест-листом.

Начало экскурсии – 14:00, по окончанию – ретро-дефиле во внутреннем дворике выставочного зала.