Культура

Изборский музей принял участие в фестивале «Золотой Ярославль»

Государственный музей-заповедник «Изборск» принял участие в фестивале художественных музеев России «Золотой Ярославль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Ярославль – родина первого русского театра, это определило тему фестиваля: «Музей + Театр». Более 100 участников из 60 музеев страны делились опытом сотрудничества музейных и театральных институций, презентовали лучшие практики, реализованные в музейных пространствах.

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская выступила с докладом «Родная сказка – выставка как диалог поколений». Научный сотрудник экскурсионного отдела Анастасия Попова показала отрывок фольклорной программы «Родная сказка», которая проходит в музее.

Организатором выступает Ярославский художественный музей при участии Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, при поддержке государственных музеев Ярославской области и содействии Ассоциации художественных музеев России.