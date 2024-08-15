Культура

Фестиваль правильного кино стартует 13 сентября в Великих Луках

В рамках третьего этапа III Международного фестиваля правильного кино, приуроченного к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны, площадкой для проведения фестиваля в Псковской области станет Краеведческий музей города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

3 сентября московский Музей Победы запустит третий этап III Международного фестиваля правильного кино.

«В рамках третьего этапа фестиваля будут показаны лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма, милосердия и помогающие сохранять преемственность поколений», - рассказали в Музее Победы.

Первый показ в Псковской области состоится 13 сентября в Краеведческом музее города Великие Луки. В 15.00 зрители увидят документальный фильм «Вижу цель». Кроме того, в рамках фестиваля жители Псковской области увидят ленту «Киноистория контрразведки».

Показы в рамках третьего этапа фестиваля продолжатся до 15 декабря. Всего к кинопоказам присоединятся более тысячи культурных площадок и образовательных учреждений по всей стране. Это федеральные и региональные музеи, в том числе музеи-участники международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, а также центры патриотического воспитания, библиотеки, культурные центры и школы из 66 регионов России.

Организатор фестиваля – Музей Победы.