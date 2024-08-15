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Культура

Совместный концерт домры и органа состоится в Пскове 15 сентября

11.09.2024 17:32|ПсковКомментариев: 0

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Вокруг света» состоится в воскресенье, 15 сентября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примут участие:

  • Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской Государственной Консерватории имени Глинки, выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.
  • Лариса Минякова (домра), выпускница Санкт-Петербуржской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по классу «Домры», преподаватель класса «Домры» и «Оркестра народных инструментов» во Дворце детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга, дирижёр детского музыкального коллектива «Апрель» (город Санкт-Петербург).

В программе концерта «Вокруг света»» прозвучат произведения XVIII-XXI веков: немецкого органиста и композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, французского органиста и композитора-симфониста XIX-XX веков Шарля-Мари Видора, русского композитора-романтика и пианиста-символиста Сергея Рахманинова, испанского композитора-фольклориста и пианиста, работающего в стиле ренасимьенто Исаака Мануэля Франсиско Альбениса-и-Паскуаля, аргентинского композитора второй половины XX века, родоначальника стиля танго нуэво, Астора Панталеона Пьяццоллы, и современного российского композитора и домриста Сергея Лукина.

В программе концерта прозвучат как сольные номера для органа, так и дуэтные в сопровождении домры. Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность выступления 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Адрес: Плехановский Посад, дом №64. По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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