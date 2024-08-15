Культура

Камерный хор «Кант» даст в Пскове концерт-презентацию «Наша Родина — Россия»

Концерт-презентация «Наша Родина — Россия» заслуженного коллектива народного творчества, камерного хора «Кант» (город Великие Луки) под руководством Юлии Штонды пройдет 29 сентября в 15:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Коллектив является лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура» подпроекта «Творческие люди» в номинации «Культура – это мы!».

Программа приурочена ко Дню зарождения российской государственности.

В программе концерта прозвучат хоровые миниатюры русских классиков: М. П. Мусоргского, В. С. Калинникова, Г. В. Свиридова, а также современных композиторов: Ю. А. Евграфова, В. С. Ходоша и других. Кроме того, зрители смогут прикоснуться к образцам русской православной духовной музыки и сочинениям западноевропейских композиторов.

Концертмейстер – Елена Войтушко. Ведущий концерта – Игорь Чучалов.

Категория 6+. Вход свободный. Пригласительные билеты можно получить в кассе БКЗ по адресу: улица Некрасова, 24.

Телефон: 8(8112) 66-89-20.