Культура

Ложка, игрушка или открытка: мастер-классы в Псковском музее проведут на выходных

В эти выходные Псковский музей-заповедник приглашает на четыре мастер-класса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник.

Мастер-класс по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду» пройдет в субботу, 14 сентября, в 11:00. На мастер-классе у гостей появится возможность прикоснуться к процессу росписи деревянной ложки и познакомиться с традициями и особенностями русского гостеприимства.

Мастер-класс «Игрушки-стригушки» в субботу, 14 сентября, начнется в 15:00. «Сделаем с вами зверя или птицу из натуральных материалов, и ваш дом с ней станет на много уютнее. Такая игрушка – хранитель домашнего благополучия», - отметили в музее.

Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века» в воскресенье, 15 сентября, стартует в 11:00. В конце XIX столетия появились поздравительные открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы. Такую «историческую» открытку на любой праздник гости смогут создать на этом мастер-классе.

Мастер-класс «По платью видно, кто идет» в воскресенье, 15 сентября, начнется в 15:00. Участники мастер-класса познакомятся с традиционным костюмом народов, проживающих на территории Псковской области (сето). И с помощью кисти и красок «оденут» деревянную куколку-брелок в традиционный костюм.