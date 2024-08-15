Культура

Благодаря ТОС в псковской деревне Селихново отремонтировали Дом культуры

Территориальное общественное самоуправление «Культура» совместно с администрацией Карамышевской волости реализовало проект «Ремонт здания Дома культуры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото: администрация Псковского района

Сумма субсидий из бюджета области составила 256 тысяч рублей. Произведены работы по замене окон, входной двери, закуплены и установлены обогреватели и скамейки.

Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 100 тысяч рублей, она направлена на замену пола.