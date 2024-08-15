Культура

Юлия Пересильд совместила гастроли и романтический уик-энд

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд находится на гастролях в Казани с постановкой «Последнее лето». Премьера спектакля Данила Чащина по сценарию Анны Козловой состоялась в «Театре наций» в сентябре прошлого года.

Партнером Юлии Пересильд в спектакле является ее возлюбленный Михаил Тройник. Публично свои отношения пара подтвердила в конце 2022 года. В Казани «Последнее лето» дают дважды, первый показ состоялся накануне, второй запланирован на нынешний вечер.

Субботним утром артистка поделилась видами ночного города со своими подписчиками в соцсетях. «Очень красивый город - Казань. Вчера ночью гуляли», - сообщила она о том, как провела время после спектакля.

День она также посвятила изучению города. Судя по всему, сделала она это в компании Михаила Тройника. Юлия Пересильд разместила совместное фото со спутником, а также снимок видов Казанского кремля, подписав изображения: «Пришли на выставку».

Подписчики встретили совместное фото актеров бурным одобрением: «Солнышки», «Какие красивые», «Ребята вы очень похожи, говорят, что для пары это хорошо! Будьте счастливы!», «Красивая пара. Очень хочется пожелать вам огромного счастья».