Культура

Комната купеческого быта «Сафьянщиковы» откроется в Пскове

Комната купеческого быта «Сафьянщиковы» откроется на улице Советская набережная, дом 9 в Пскове 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Экспозиция комнаты-музея знакомит посетителей с историей купечества и бытом псковской купеческой династии Сафьянщиковых. В экспозиции представлены предметы обихода XIX века, подлинные вещи, принадлежавшие представителям рода, портреты и родословное древо семьи.

Комната купеческого быта «Сафьянщиковы» оформлена в стиле XIX века и расположена в оригинальном особняке, выстроенном в стиле провинциальной эклектики в 1870-х годах.

Проект реализован Псковским региональным отделением Союза художников России «ПсковАРТ» при поддержке правительства Псковской области.